Swastyka z flag LGBT. Nalot policji za jeden obrazek na Facebooku...

Ilu policjantów przyjedzie do autora obraźliwego obrazka na Facebooku? Prawdopodobnie więcej niż do barowej bójki, bo wysłano aż 5 oficerów. Brytyjska policja ma nowe wytyczne nie mieszać się do zgodnej z prawem wypowiedzi i nie łamać wolności słowa, bo ktoś się obraził. Jak widać, nie doczytali...