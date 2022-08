Wywrócą rynek pracy do góry nogami. "Pokolenie martwych autorytetów"

Są gotowi zmieniać pracę co dwa lata, nie uznają autorytetów, nie pali się do robienia kariery, bo uważają, że zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. "Pokolenie Z jest pokoleniem VUKA, czyli przyzwyczajonym do ciągłej zmienności świata dookoła i że oni sobie z tym dają radę, jak surferzy na fali"