Ukraina blokuje powroty ciężarówek do Polski

Ukraińcy postanowili ujednolić kolejki dla ciężarówek pustych oraz załadowanych. Objęło to powroty do Polski przez największe przejścia graniczne. Właśnie tak dziękują Polakom za pomoc. Przypomina to blokowanie pociągów do Polski bo nie dostali od Polski tylu zezwoleń na przewóz drogowy ile chcieli.