Wynajem o 40 proc. droższy niż przed rokiem. To nie koniec podwyżek

Rosną ceny wynajmu mieszkań w Krakowie, jak informują eksperci rynku nieruchomości, ceny wzrosły już o 40 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Za dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić około 2,5 tysiąca złotych - a to wysokość tylko odstępnego dla właściciela, do tego…