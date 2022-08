Kanion Wadi Mujib w Jordanii - atrakcja z adrenaliną

Kanion Wadi Mujib to miejsce, które trzeba zobaczyć w Jordanii. Adrenalina gwarantowana. Siq Trail to jedyny szlak bez przewodnika. Znajduje się w głębokim wąwozie, na dnie którego płynie rzeka. Zatem jest to swoisty kanioning. Przeprawa obejmuje liny, podejścia po klamerkach oraz drabinkach.