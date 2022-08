Pytania rekrutacyjne - "Niemcy to kraj pod każdym względem lepszy niż Polska."

Cześć Mirki, dzisiaj chciałem Was zainteresować naprawdę dziwną rekrutacją prowadzoną przez firmę Mutalo Group. Podczas rekrutacji otrzymałem link do formularza który muszę uzupełnić aby przejść dalej w rekrutacji. No i tutaj zaczęły się schody...