2022r Linia Kłodzko-Kudowa Zdrój Inter City 20km/h Zdewastowane jak tylko się da

nie potrafią nawet UTRZYMAĆ to co zostało po Niemcach. Sąsiednia Linia do Lądka, całkowicie już zarżnięta. Linia Wrocław - Praga nieprzejezdna bo jak co roku, wymieniają 2 podkłady. Przejechanie 100km z Wrocławia zajmuje ~2,5h a z opóźnieniami 3-4h + do busów. Ale spoko polacy budują TGV! w TVP...