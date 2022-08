Kotecki, RPP: Dodatek węglowy podbije inflację i przedłuży okres wysokich stóp

To na pewno podniesie inflację. Nie możemy się spodziewać, że dodatkowe pieniądze, które wpłyną do gospodarki, będą obniżać inflację. To tak nie działa - stwierdził. Stopy oddziałują z dużym opóźnieniem. To trwa kilka kwartałów - stwierdził. Jego zdaniem na efekty RPP trzeba będzie jeszcze poczekać.