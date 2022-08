Sankcje dewastują rosyjską gospodarkę. Putin stoi nad przepaścią

Wedle ostrożnych szacunków przemysł wydobycia ropy w Rosji będzie kurczył się w tempie ok. 4 procent rocznie. To oznacza, że pod koniec dekady Rosja będzie w stanie produkować około 6 milionów baryłek dziennie, a nie 11 jak obecnie. W przypadku Rosji oznacza to nie tylko ogromny spadek przychodów...