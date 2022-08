Marian Dziędziel: Mistrz drugiego planu kończy 75 lat

Marian Dziędziel to mistrz wyrazistych postaci drugiego planu. Jest Ślązakiem, a gdy dostał się do szkoły teatralnej, nie mówił nawet po polsku. Szczególnie upodobał go sobie Wojciech Smarzowski, w którego filmach kunszt aktora rozbłysnął w pełnej krasie. Dziędziel dziś obchodzi swoje 75. urodziny.