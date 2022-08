Mordercy w Rosji werbowani do Grupy Wagnera. Po 6 mies. służby Putin ułaskawia

Gówniany kraj i bandycka armia Putina. Jak donoszą rosyjscy dziennikarze śledczy, w koloniach karnych na terenie kraju dochodzi do werbowania więźniów do armii. Zajmować się tym ma m.in. niesławna Grupa Wagnera. Do swoich szeregów biorą ludzi podobnych sobie - morderców, alkoholików i złodziei.