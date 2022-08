"Kazanie Obajtka to totalna kompromitacja Kościoła"

Prof. T. Bartoś: Przepisy religijne wprowadza się do systemu prawa państwowego. Tak jest w kulturze islamu. Kościół jest państwem w państwie. Robi, co chce. Wynika to z "grzechu pierworodnego" konkordatu i konstytucji. To dlatego Obajtek może wygłaszać w kościele 'kazanie' z okazji fuzji koncernów