Koszmarne odkrycie w dziecięcym obozie w Buczy. Pokazał salę tortur

To, co ujawnił Andrij Nebytow Szef Głównej Dyrekcji Policji w obwodzie kijowskim, budzi grozę i przywodzi na myśl nazistowskie zbrodnie. Okazuje się, że podczas okupacji Buczy Rosjanie zorganizowali w obozie dla dzieci salę tortur. Nebytow pokazał to miejsce dziennikarzom.