Miliard euro z Europejskiego Funduszu Obronnego podzielone. Jaki udział Polski?

Europejska droga do innowacyjnych rozwiązań z zakresu obronności. Zaangażowanych będzie 700 podmiotów z różnych państw. Francja (178), Włochy (156), Hiszpania (147), Niemcy (113). Polska... no cóż 31, z czego żaden polski podmiot nie pełni roli koordynatora projektu. Ręce same klaszczą.