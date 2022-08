Okazało się, że to zakłamany gejowski świat–mówi były kleryk Andrzej Pogorzelski

Gdy szedłem do seminarium, wyobrażałem sobie, że bycie kapłanem to pomoc niesiona innym i dawanie ludziom nadziei, a okazało się, że to zakłamany gejowski świat – mówi były kleryk Andrzej Pogorzelski, który oskarża jednego z biskupów o molestowanie.