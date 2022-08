Groźby wysadzenia elektrowni jądrowej. "To ruska ziemia albo niczyja"

"Jak dobrze wiecie, zaminowaliśmy wszystkie najważniejsze obiekty w elektrowni jądrowej w Zaporożu. I my nie ukrywany tego przed wrogiem. Uprzedziliśmy ich. Wróg wie, że będzie to albo ruska ziemia albo niczyja - powiedział do rosyjskich żołnierzy generał Walerij Wasiljew, dowódca rosyjskich..."