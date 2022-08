MPK wstrzymało ruch na prawie pół godziny, bo prezes nadawał nazwę...

tramwajowi. W poniedziałek doszło do zatrzymania jednej z głównych ulic na Ołbinie ok. godziny 11:35 we Wrocławiu. Powód był kuriozalny. Wszystko przez uroczystość nadawania imienia Edyty Stein tramwajowi. Pomimo licznych wykolejeni prezes MPK dokłada swoją cegiełkę do tamowania ruchu w mieście.