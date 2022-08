Gdańsk: 75-latek został pobity w przychodni, bo chciał się zaszczepić

75-letni mieszkaniec Gdańska w minioną środę poszedł do jednej z miejskich przychodni, by przyjąć kolejną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Spotkał tam 27-latka, który nie wierzy w pandemię. Młody mężczyzna kilkakrotnie uderzył seniora w twarz. Agresorowi grozi do dwóch lat więzienia.