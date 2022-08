Finlandia i Estonia chcą by Europa zablokowała wizy turystyczne dla Rosjan

Szefowe rządów Finlandii i Estonii wystosowały prośby do innych krajów Europy o zablokowanie wiz turystycznych dla obywateli Rosji. Uzasadniają to agresją Kremla i trwającą wojną w Ukrainie - informuje Associated Press.