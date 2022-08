Ranczo Wilkowyje – gdzie kręcono serial? Lokalizacje, mapa

Są tutaj Fani serialu Ranczo? Myślę że tak! W końcu to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. W tym wpisie zabieram was do kilku miejscowości w których go kręcono. A zaczniemy od Jeruzala, bowiem tam cała okolica jest jednym wielkim planem zdjęciowym serialowych Wilkowyj.