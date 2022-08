Cyberatak na stronę fińskiego parlamentu. "Za wejście do NATO"

Cyberatak typu DDoS (odmowa usługi) został przeprowadzony we wtorek na witrynę internetową fińskiego parlamentu (Eduskunty). Władze potwierdziły incydent. Media wskazują na rosyjską grupę. Ma to być reakcja na wejście tego kraju do NATO.