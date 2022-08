Nadchodzi fala strajków, a rząd chce przetrącić kręgosłup związkom zawodowym

Niezadowolenie nie ogranicza się do tzw. budżetówki. W tym roku obserwowaliśmy strajki także w sektorze prywatnym. Dlatego ograniczenie możliwości związków zawodowych jest teraz dla rządu priorytetowe. To odświeżony po trzydziestu latach pomysł na to, jak zwalczać mniejsze związki zawodowe