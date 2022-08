Firma produkujące patriotyczne ubrania w USA ukarana za usuwanie "Made in China"

Firma "Lions not Sheep" (Lwy a nie owce) zajmującą się tworzeniem ubrań dla "konserwatystów" i popularna wśród wyborców Trumpa, chwaliła się, że jej ubrania są "Made in USA". Teraz Komisja Handlowa ukarała ich za usuwanie etykiet "Made in China" z ich ubrań i przyszywania tych z "Made in USA"...