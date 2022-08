Polscy żołnierze szkolą się już na wypożycznych od USA Abramsach

- Przez to, że są kompatybilne ze sprzętem amerykańskim - spełniają wszelkie wymogi i standardy NATO, a więc są to czołgi, które szczególnie w operacjach sojuszniczych doskonale się odnajdą we współdziałaniu z innym sprzętem - mówi płk Dariusz Niedzielski z Centrum Operacyjnego MON.