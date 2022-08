Rząd planuje udostępnić dane na temat rzeczywistych transakcji na rynku mieszkań

Eksperci zaproponowali, by notariusze po każdym akcie notarialnym w swoim systemie wpisywali podstawowe dane o każdej transakcji i przesyłali do systemu, z którego przekazywane byłby do oficjalnych baz danych. Bazy z rzeczywistymi transakcjami dostępne by były dla obywateli. Rząd popiera ten pomysł.