TVP zaczyna urabiać opinię publiczną odnośnie powszechnego poboru do wojska!DOŚĆ

W TVP zaczyna się straszenie wojną i urabianie głównie starszych ludzi na poparcie obowiązkowego poboru do wojska. Czy to zwiastun, że niedługo populistyczny rząd PiSu będzie chciał powrócić do beznadziejnego pomysłu i zabierać lata życia młodym mężczyznom? DOŚĆ TEGO! WYRAŹMY GŁOŚNY SPRZECIW!