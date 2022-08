Putin otworzył most na odległość, z bunkra

W miejscowości Czerepowiec powstał most, którego plany zatwierdzono jeszcze w 2011 r. Putin otworzył przeprawę, chociaż zrobił to bardziej duchowo, niż fizycznie. Prezydent Rosji bowiem "otworzył" most na północy Rosji nie ruszając się z okolic Moskwy.