Ukraina zdobyła złoty medal, a szef FIDE... Hańba, kompromitacja. "Bandyta"

We wtorek zakończyła się olimpiada szachowa w indyjskim Cennaju. Na ceremonii medalowej doszło do kompromitacji władz FIDE - prezydent Arkadij Dworkowicz pozował do zdjęć ze złotymi medalistami z Uzbekistanu, ale zabrakło go już na zdjęciu złotych medalistek z Ukrainy. Wówczas stanął z boku.