Zamówił sprzęt i zanętę. "Wczoraj usiadłem i łzy mi poleciały. Zabili nas"

— W ten weekend miał być Puchar Odry. Kupiłem zanętę, teraz wszystko pójdzie do kosza. Czekają mnie "wakacje", bo 90 proc. utargu dawała Odra. To, co nam wszystkim tu zrobiono, to barbarzyństwo — mówi Robert, wędkarz i właściciel sklepu wędkarskiego w Słubicach. Katastrofa ekologiczna na...