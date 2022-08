Interwencja w sprawie zrzucania ścieków celulozowych do Oławy i Odry

Interwencja poselska skierowana do Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu . Z dokumentów wynika że firma za wylewanie ścieków od 2013 była co roku karana pouczeniem lub mandatem 300-500zł przez WIOŚ.