Rowerowy Szlak Orlich Gniazd - opis, mapa i plik GPX

Szlak Orlich Gniazd - to on ciągle ściga się z Velo Dunajec o miano ulubionego szlaku Velomapowiczów. Który wy wolicie? Orle Gniazda to zamki, których na całej trasie możecie zobaczyć aż 10. Zapraszam do zapoznania się z nowym praktycznym opisiem szlaku, bez lania wody :)