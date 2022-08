Zatrucie Odry - opis konferencji prasowej nad Odrą w Cigacicach

Narracja oczywista: winne samorządy, znajdziemy i ukarzemy przykładnie sprawców, Wody Polskie robią co mogą, ale samorządy robią im ciągle pod górkę, to samorządy powinny ostrzec ludzi, więc jak nie ma informacji, to wina samorządów, pan minister powiedział że spokojnie mógłby wejść do Odry teraz