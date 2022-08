Minister zaprasza dzieci nad Odrę i sam też wejdzie do rzeki

Grzegorz Witkowski to wiceminister infrastruktury. To m.in. jemu podlegają Wody Polskie, które tak sprawnie działają w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że dzieci mogą spędzać czas nad Odrą, a on sam pójdzie się wykąpać.