Rtęć w Odrze to śmiertelne zagrożenie. "Jeśli zażyjesz parę gramów, umrzesz...

Chemicy potwierdzają, że skala problemu jest ogromna. Raz uwolnionej do rzeki rtęci nie da się pozbyć. Eksperci podkreślają, że skażona woda nie tylko spływa do Bałtyku, ale po drodze przenika także do wód gruntowych, dokonując kolejnego skażenia. Problemem są również śnięte ryby, które zalegają...