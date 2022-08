"Jeżeli faktycznie jest to rtęć, to koniec ekosystemu Odry..."

Doktor Alicja Pawelec, specjalistka do spraw ochrony wód z WWF, stwierdziła, że jeżeli potwierdzą się informacje o skażeniu Odry rtęcią to "jest to koniec ekosystemu tej rzeki, jaki do tej pory znaliśmy". Dodała, że "nie wyobraża sobie, dlaczego nie użyto alertu RCB", aby wcześniej...