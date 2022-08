Pies po wejściu do Odry walczy o życie. Wymioty krwią, biegunka

Po skażeniu Odry do przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu trafił pies. Zwierzę po wejściu do wody dostało silnych objawów zatrucia. Teraz walczy o życie. Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna Mateusza Goli apeluje o to, by nie pozwalać psom kąpać się w Odrze i jej dopływach.