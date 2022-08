Wody Polskie kosztują nas prawie miliard złotych w tym roku

Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników. Po przeliczeniu wychodzi, że na same pensje wychodzi około 360 mln PLN. To jeszcze nic. W budżecie na 2022 rok Wody Polskie miały dostać około miliarda złotych, co oznaczało wzrost wydatków o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim.