"NIE POTWIERDZAMY ZAWARTOŚCI RTĘCI W ODRZE" Jacek Ozdoba wiceminister środowiska

"Jestem przekonany, że zakaz wejścia do rzeki, jest takim PREWENCYJNYM zakazem w dużym stopniu" ...Kiedy złapią cię na zatruciu rzeki, to mów, że żadnego zatrucia nie widzisz, w sumie to nawet nie jest twoja rzeka, a jeśli jest zatruta to pewnie zrobili to Niemcy. Będą kłamać i udawać do końca.