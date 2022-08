Ukraińcy trafiają w most, Pentagon pisze o ataku na Krym. Wydarzenia nocy

Ukraińskie wojsko uszkodziło czwarty i ostatni most używany przez Rosjan do transportu przez Dniepr — podały regionalne chersońskie władze. Amerykanie w oficjalnym komunikacie przyznali, że to Kijów stał za wybuchami w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie. Przedstawiamy najważniejsze...