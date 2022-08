Inflacja jest "dyżurną wymówką". "Podnoszą ceny i sprawdzają próg bólu"

- Przedsiębiorcy podnoszą ceny za produkty i usługi, tłumacząc to inflacją. To się już dzieje – mówił w programie "Newsroom" WP Maciej Samcik, założyciel bloga subiektywnieofinansach.pl. – Jak chodzimy do sklepów, widzimy to, co się dzieje z cenami towarów i pytamy sprzedawców, dlaczego...