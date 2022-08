Szlaban do UE dla wszystkich Rosjan to pokazanie europejskich wartości

Gdy premier Estonii zaproponowała zakaz podróży Rosjan do UE, rosyjski ambasador w Tallinie nazwał ją nazistką. Widać że boją się tego i że ich to zaboli. Rosjanie nie nauczą się demokracji na Lazurowym Wybrzeżu, musi zmienić się ich mentalność i zakaz wstępu do UE może się do tego przyczynić