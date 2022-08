Chcą ostrzelać elektrownie w Zaporożu i oskarżyć Ukraińców (ZDJĘCIA Z UKRYCIA)

Do miasta Enerhodar w obwodzie zaporoskim Rosjanie wjechali samobieżnym działem, na którym zawieszono ukraińską flagę - podaje agencja UNIAN, powołując się na dane wywiadu. Służby informują, że zostanie to wykorzystane do prowokacji. Opublikowano zdjęcia, które udało się zrobić z ukrycia.