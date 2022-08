James May w szpitalu. Uderzył w ścianę z prędkością 120 km/h

James May trafił do szpitala. Gwiazdor programu "The Grand Tour" został tam przetransportowany karetką pogotowia po wypadku na planie. Świadkowie zdarzenia nie ukrywali zaniepokojenia, gdyż całość miała wyglądać bardzo niebezpiecznie.