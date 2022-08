Rosjanie zamknęli na noc most Krymski!

Most Krymski będzie zamknięty od godz. 22:00 do 6:00 rano. Rosjanie mają obawiać się ataku ze strony wojsk ukraińskich. Media ukraińskie spekulują, że Rosjanie zamknęli most Krymski, żeby móc potajemnie opuścić Krym w obawie przed ukraińską kontrofensywą i coraz bardziej intensywnymi ostrzałami :)