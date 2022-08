Chiny wyślą żołnierzy do Rosji na wspólne manewry

Chińscy żołnierze pojadą wkrótce do Rosji, by wziąć udział we wspólnych manewrach z wojskami tego kraju, a także innych państw, w tym Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu – ogłosiło w środę ministerstwo obrony w Pekinie.