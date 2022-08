Katastrofa w rzece już trwała. KGHM wstrzymał wrzut solanki do Odry dopiero10.08

Jakie ilości słonej wody z flotacji rud i kopalni trafiły między 29 lipca a 10 sierpnia do Odry w Głogowie ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego należącego do KGHM? Na razie tego nie wiadomo. Nikt Wody Polskie, wiedząc co się dzieje, nie poprosił o wstrzymanie zrzutu solanki.