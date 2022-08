Litwa wzywa do unieważnienia rosjanom wszystkich wiz Schengen

MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis wzywa do ogólnoeuropejskiego zakazu wydawania kacapom wiz turystycznych oraz do unieważnienia wiz już wydanych. "Idealnie byłoby, gdyby to była decyzja na poziomie unijnym aby anulować ważność tych wiz i przestać je wydawać" - powiedział w środę w Wilnie