Kolejne polskie rzeki zagrożone. Absolutny skandal, kompromitacja

Na ogromną skalę spuszcza się do wody nieoczyszczone ścieki komunalne, poprzemysłowe, z hodowli drobiu, mleczarskie itd. - mówi Interii dr Alicja Pawelec z WWF Polska. Jak przekonuje, to, co dzieje się z Odrą, nie jest dziełem przypadku, a gigantycznych systemowych zaniedbań