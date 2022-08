Grodków (opolskie) - projekt "Miasta stojące murem"

Grodków (opolskie) to kolejne miasto, które włączyłem do projektu "Miasta stojące murem". Do dzisiaj zachowało się około 500 metrów, a ich pierwotna długość wynosiła prawdopodobnie około 1300 metrów. Do czasów obecnych przetrwały wieże bram Lewińskiej i Ziębickiej oraz Baszta Więzienna.