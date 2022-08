Żabka: Za kawę do własnego kubka zapłacisz mniej!

Sieć sklepów Żabka podejmuje wiele ekodziałań i rozwiązań przyjaznych środowisku. I zachęca do tego również swoich klientów. Obecnie klienci, którzy kupią kawę lub inny gorący napój do kubka, z którym przyszli do sklepu, zapłacą mniej.